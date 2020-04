Pomoč ob epidemiji do upravičencev z različnih področij

Ljubljana, 3. aprila - DZ je v četrtek zvečer sprejel zakon, s katerim bo država finančno pomagala podjetjem in posameznikom, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo do konca maja ali junija. Nabor upravičencev je širok, seznam objavljamo v nadaljevanju.