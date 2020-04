Cene nafte po četrtkovih rekordnih skokih znova upadle

Singapur, 3. aprila - Cene nafte so po četrtkovih rekordnih skokih, ko so porasle za 20 do 25 odstotkov, danes v azijskem trgovanju znova upadle. Rusija in Savdska Arabija namreč nista potrdili namigov, da bi lahko dosegli dogovor o zmanjšanju proizvodnje nafte in s tem sklenili cenovno vojno.