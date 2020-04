Newyorške borze končale z rastjo

New York, 2. aprila - Indeksi na newyorških borzah so danes pridobili na vrednosti, kljub temu, da se je močno povečalo število zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost v ZDA. Številna podjetja so morala zaradi pandemije bolezni covid-19 ustaviti proizvodnjo, kar je privedlo do množičnih odpuščanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.