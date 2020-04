piše Polona Šega

Ljubljana, 7. aprila - Družine so v času epidemije veliko časa skupaj, saj so šole zaprte, starši pa delajo od doma. V takšnih razmerah lahko hitro pride do konflikta. Še posebej so lahko razmere problematične v družinah, kjer je že tako prisotno nasilje. Stiske zaradi epidemije ne smejo biti izgovor za nasilje nad bližnjimi, opozarjajo v službah za pomoč.