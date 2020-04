Glasovanje o paketu ukrepov za pomoč ob epidemiji: 53 za, 1 proti

Ljubljana, 2. aprila - Zakon, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega koronavirusa, je v današnjem glasovanju v DZ podprlo 53, eden je bil proti. Proti je glasoval Miha Kordiš iz Levice, medtem ko so se preostali poslanci Levice ter poslanci LMŠ in SD vzdržali, v SAB pa so glasovali neenotno.