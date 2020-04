Domovi za starejše ostajajo žarišča okužb s koronavirusom, vlada nekoliko sprostila ukrepe glede prodaje blaga

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 2. aprila - Z vdorom novega koronavirusa med stanovalce se soočajo v več domovih za starejše. Ti so dobili enotna navodila za reorganizacijo dela, do katerih pa so kritični v skupnosti socialnih zavodov. Najresneje je v petih domovih, kjer imajo od 10 do 85 okuženih. Vlada je medtem odločila, bodo odslej lahko odprte tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne.