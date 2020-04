AMZS z brezplačnimi prevozi do službe za zaposlene v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za starejše

Ljubljana, 2. aprila - Za zaposlene v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za starejše v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Kranju ter Kopru bodo zaposleni v Avto-Moto zvezi Slovenije (AMZS) opravljali brezplačne prevoze od doma v službo in nazaj. Vsi, ki potrebujejo prevoz in jim AMZS lahko pomaga, naj pokličejo na telefonsko številko 01 530 53 00.