Med izjeme vrtnarije in cvetličarne ter tudi gradbena dela

Ljubljana, 2. aprila - Med izjemami, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev, bodo od petka vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz. stanovanjih, pri izvajanju katerih ni stika s potrošniki. Čas za nakupe v živilskih prodajalnah za ranljive skupine ostaja med 8. in 10. uro.