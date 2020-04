NIJZ s priporočili za dostavljavce hrane

Ljubljana, 2. aprila - Osebe, ki potrebujejo dostavo hrane na dom, so običajno starejši in bolni, zato so toliko bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom. Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ) zato dostavljavce hrane pozive, naj ravno skladno z dobro higiensko prakso in izvajajo vse preventivne ukrepe, kot so pogosto umivanje oz. razkuževanje rok in uporaba maske.