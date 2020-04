Trump z izjavami o znižanju proizvodnje nafte Savdske Arabije in Rusije spodbudil cene

Washington, 2. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je danes po pogovoru s savdskim princem Mohamedom bin Salmanom izrazil pričakovanje, da bosta Savdska Arabija in Rusija proizvodnjo nafte zmanjšali za vsaj 10 milijonov sodov dnevno in končali cenovno vojno. Cene nafte so po Trumpovih izjavah poskočile.