Policija bo konec tedna preverjala spoštovanje prepovedi gibanja in zbiranja na javnih površinah

Ljubljana, 2. aprila - Policisti bodo od petka do nedelje preverjali spoštovanje prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. Med drugim bodo nadzirali dostope do priljubljenih turističnih točk, kjer je pričakovati zadrževanje večjega števila ljudi, ki ne upoštevajo odloka za zajezitev širjenja epidemije, so zapisali za spletni strani policije.