Kustečeva poudarila pomen socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami

Ljubljana, 2. aprila - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob današnjem svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu izrekla spoštovanje in hvaležnost vsem učiteljem dodatne strokovne pomoči, učencem in staršem, ki po njenih besedah v tem času vlagajo poseben napor pri izobraževanju učencev avtistov.