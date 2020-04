Koronavirus bo osiromašil ribolovno sezono na Soči in Idrijci

Tolmin, 2. aprila - Ta teden se je na Soči in Idrijci pričela ribolovna sezona, ki pa bo tokrat drugačna od minulih. Zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa, sta ribiški družini Tolmin in Idrija odpovedali marčevske čistilne akcije po obrežjih in druge dogodke, soočiti pa se bodo morali tudi z velikim upadom prihodkov od turističnega ribolova.