V domovih za starejše v sredo okuženih 162 oskrbovancev, 25 več kot v torek

Ljubljana, 2. aprila - V domovih za starejše po državi je bilo v sredo skupno 162 oskrbovancev in 32 zaposlenih s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, so sporočili z ministrstva za delo. Okuženih oskrbovancev je bilo tako 25 več kot v torek. Z namenom preprečevanja vnosa covida-19 so vsem domovom posredovali navodila, kako naj se organizirajo.