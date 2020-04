Na newyorških borzah znova pesimizem

New York, 2. aprila - Newyorške borze so današnji trgovalni dan po sredini globokih padcih začele bolj optimistično. Indeksi so se gibali nad gladino, nato pa znova začeli toniti. Vlagatelji so ob črnih novicah glede koronavirusa še naprej precej zaskrbljeni, v ospredju je pesimistično dogajanje na trgu dela.