ECB zaradi pandemije preložila pregled strategije denarne politike

Frankfurt, 2. aprila - Evropska centralna banka (ECB) bo pregled denarnih ukrepov in strategije denarne politike, ki ga je sprožila januarja, prestavila na prihodnje leto, so sporočili iz osrednje denarne ustanove območja evra. Kot so pojasnili, je zdaj prioriteta spopad z gospodarskimi posledicami pandemije novega koronavirusa.