Zaradi neizvedenih tekmovanj bi bila lahko spremenjena merila za pridobitev Zoisove štipendije

Ljubljana, 2. aprila - Pogoj za pridobitev Zoisove štipendije dijakov in študentov so med drugim dosežki na domačih in mednarodnih šolskih tekmovanjih, ki pa zaradi epidemije covida-19 morda ne bodo izvedena. Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zato kot možnost napovedujejo prilagoditev pogojev za pridobitev te štipendije.