Budja prevzema urednikovanje Dela, Jančič pa portala Siol.net

Ljubljana, 2. aprila - Bojan Budja bo v petek zasedel položaj v. d. odgovornega urednika časopisa Delo, spletnega portala delo.si in tednika Nedelo. Na tem mestu bo zamenjal dosedanjega odgovornega urednika Uroša Urbasa, so danes sporočili iz družbe. Peter Jančič pa je za STA potrdil, da bo predvidoma do ponedeljka kot odgovorni urednik prevzel vodenje portala Siol.net.