Samozaposlenim že sprejeti zakon omogoča avtomatičen odlog prispevkov

Ljubljana, 2. aprila - Samozaposlenim nedavno uveljavljeni zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov omogoča avtomatičen odlog prispevkov, ki bodo zapadli med aprilom in junijem, in sicer do konca marca 2022. Pogoj je, da so zapadle obveznosti do 28. februarja poravnane. Če niso, morajo to zavezanci storiti do 6. aprila, so danes opozorili v Fursu.