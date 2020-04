Pomurska podjetja soboški bolnišnici podarila medicinski ventilator in zaščitne komplete

Murska Sobota, 2. aprila - Pomurska podjetja v okviru tamkajšnje regijske gospodarske zbornice so soboški bolnišnici podarila medicinski ventilator in 16 kompletov osebne varovalne opreme za zdravstveno osebje v skupni vrednosti nekaj več kot 80.000 evrov. Varovalno opremo so dobili v sredo, ventilator bodo maja.