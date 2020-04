V podtaknjenem požaru v Dobrovniku za 20.000 evrov škode

Dobrovnik, 2. aprila - Na Policijski upravi Murska Sobota so v sredo obravnavali požar drvarnice, ki se je razširil na ostrešje bližnje stanovanjske hiše. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da je neznani storilec okoli 2. ure ponoči prišel do drvarnice in povzročil požar. Nastala materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 20.000 evrov.