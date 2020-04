Stroka s področja semenarstva na terenu tudi v času epidemije

Ljubljana, 2. aprila - Zdrav pridelek je ključnega pomena za kmetijsko proizvodnjo, okolje in gospodarstvo, zato so strokovnjaki s področja semenarstva nenehno na terenu tudi v času epidemije novega koronavirusa, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Ob tem so pridelovalce znova pozvali k uporabi zdravega semena in drugega razmnoževalnega materiala.