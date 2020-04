Osrednje evropske borze po velikih sredinih padcih v zelenem

Amberg/Frankfurt, 2. aprila - Osrednje evropske borze so v nov trgovalni dan stopile s pozitivnim predznakom. Potem ko so v sredo ob podatkih in opozorilih o številnih žrtvah covida-19 in novih ukrepih držav za zajezitev širjenja novega koronavirusa sklenile globoko v rdečem, danes analitiki upajo na okrevanje.