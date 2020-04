Z drive in sistemom čas testiranj skrajšali za trikrat

Koper, 2. aprila - V Zdravstvenem domu (ZD) Koper, ki je ena od vstopnih točk za testiranje okužb s covidom-19, so na predlog sodelavcev uvedli jemanje brisov po sistemu drive in. S tem privarčujejo tako čas zaposlenih in pacientov kot tudi opremo, pravi strokovna direktorica ZD Koper Ljubica Kolander Bizjak. Čas enega testa so skrajšali iz 30 na približno 10 minut.