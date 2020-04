Učenci iz socialno šibkejših družin bodo v četrtek dobili tablične računalnike

Ljubljana, 1. aprila - Učencem iz socialno šibkejših družin bodo poštarji v četrtek dostavili 172 tabličnih računalnikov in 482 modemov ter jim tako omogočili mobilni dostop do interneta za izobraževanje na daljavo, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje. V dobrodelni akciji, ki se medtem nadaljuje, poleg ministrstva sodelujejo številna podjetja.