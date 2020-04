UKC Ljubljana bo policiji predal lažen poziv vodstva k znižanju plač

Ljubljana, 1. aprila - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je bil obveščen o lažnem pozivu k znižanju plač, ki naj bi ga vodstvo zavoda poslalo zaposlenim in medijem. V UKC so poudarili, da gre za neresničen poziv, policijo pa so zaprosili, naj poišče avtorje, ki "si očitno želijo sejati razdor v kolektivu".