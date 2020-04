Protikoronski razpis Srednjeevropske pobude za projekte zdravstva, izobraževanja in MSP

Ljubljana, 1. aprila - Srednjeevropska pobuda je v luči epidemije koronavirusa objavila izredni razpis, prek katerega lokalnim skupnostim v članicah pobude nudi sofinanciranje aktivnosti na področjih zdravstva in telemedicine, izobraževanja in e-učenja oz. učenja na daljavo ter podpore mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Na voljo je 600.000 evrov.