Lendavski župan v pismu javnosti pojasnjuje sprejem državljanov v karanteno

Lendava, 1. aprila - Občina Lendava je danes poskrbela za dodatno zaščitno opremo za vse, ki so v karanteni v Dolgi vasi. Doslej so za varnost v okolici gostilne, kjer so nameščeni državljani, skrbeli občinski redarji in policisti, odslej pa varnostna služba. Župan Janez Magyar pa je v pismu javnosti pojasnil razloge za sprejem v karanteno.