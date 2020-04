V Šmarju že 100 potrjeno okuženih, velik skok okužb v Ljutomeru

Ljubljana, 1. aprila - Do konca torka so po najmanj en primer okužbe z novim koronavirusom zabeležili v 133 občinah (v ponedeljek v 132), po dva ali več primerov pa v 85 občinah (v ponedeljek v 81). Največji skok okužb so zaznali v Ljutomeru, kjer je kar 12 novih, v Šmarju pri Jelšah pa je potrjenih okužb skupaj že 100.