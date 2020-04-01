V Šmarju že 100 potrjeno okuženih, velik skok okužb v Ljutomeru
Ljubljana, 1. aprila - Do konca torka so po najmanj en primer okužbe z novim koronavirusom zabeležili v 133 občinah (v ponedeljek v 132), po dva ali več primerov pa v 85 občinah (v ponedeljek v 81). Največji skok okužb so zaznali v Ljutomeru, kjer je kar 12 novih, v Šmarju pri Jelšah pa je potrjenih okužb skupaj že 100.
Sledi prikaz števila potrjenih okuženih po občinah stalnega prebivališča za 31. marec. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.
občina skupaj -------------------------------------- LJUBLJANA 175 ŠMARJE PRI JELŠAH 100 METLIKA 48 LJUTOMER 27 ROGAŠKA SLATINA 25 HORJUL 20 MARIBOR 18 KRANJ 16 DOMŽALE 15 CELJE 13 KAMNIK 13 POSTOJNA 13 LITIJA 11 TREBNJE 10 NOVO MESTO 9 RAVNE NA KOROŠKEM 9 SLOVENSKA BISTRICA 9 ŽIROVNICA 9 PIVKA 8 SLOVENJ GRADEC 8 ŠKOFJA LOKA 8 DRAVOGRAD 7 KOPER 7 SEMIČ 7 ŠENTJUR 7 VELIKE LAŠČE 7 BREZOVICA 6 JESENICE 6 LENDAVA 6 VODICE 6 ČRNOMELJ 5 HRASTNIK 5 IDRIJA 5 PREVALJE 5 SVETA ANA 5 ŠMARJEŠKE TOPLICE 5 VERŽEJ 5 ILIRSKA BISTRICA 4 IZOLA 4 LUKOVICA 4 ORMOŽ 4 PIRAN 4 RIBNICA 4 SEVNICA 4 TOLMIN 4 VRHNIKA 4 ŽALEC 4 BISTRICA OB SOTLI 3 CERKNICA 3 ČRNA NA KOROŠKEM 3 DOBROVA-POLHOV GRADEC 3 IG 3 IVANČNA GORICA 3 KOČEVJE 3 LENART 3 MEDVODE 3 MENGEŠ 3 RADOVLJICA 2 ŠENTRUPERT 3 ŽETALE 3 BREŽICE 2 CERKLJE NA GORENJSKEM 2 DUPLEK 2 GORJE 2 HAJDINA 2 KIDRIČEVO 2 KOMENDA 2 KRANJSKA GORA 2 LOGATEC 2 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2 MORAVČE 2 MOZIRJE 2 MURSKA SOBOTA 2 NAKLO 2 NOVA GORICA 2 PREDDVOR 2 PTUJ 2 PUCONCI 2 RUŠE 2 ŠENČUR 2 ŠENTILJ 2 ŠKOFLJICA 2 VELENJE 2 ZAGORJE OB SAVI 2 ŽUŽEMBERK 2 BELTINCI 1 BENEDIKT 1 BLED 1 BOHINJ 1 BOVEC 1 CERKNO 1 CERKVENJAK 1 ČRENŠOVCI 1 DOBREPOLJE 1 DOBRNA 1 DOBROVNIK 1 DOL PRI LJUBLJANI 1 DOLENJSKE TOPLICE 1 GROSUPLJE 1 HOČE - SLIVNICA 1 HRPELJE - KOZINA 1 KOBILJE 1 KOZJE 1 KUNGOTA 1 KUZMA 1 LOVRENC NA POHORJU 1 MAJŠPERK 1 MARKOVCI 1 MEŽICA 1 MIRNA 1 MOKRONOG - TREBELNO 1 NAZARJE 1 ODRANCI 1 OPLOTNICA 1 PESNICA 1 PODČETRTEK 1 PODVELKA 1 RAČE - FRAM 1 ROGATEC 1 SEŽANA 1 SLOVENSKE KONJICE 1 ŠALOVCI 1 ŠEMPETER - VRTOJBA 1 ŠMARTNO PRI LITIJI 1 ŠOŠTANJ 1 TABOR 1 TIŠINA 1 TRZIN 1 TRŽIČ 1 TURNIŠČE 1 VITANJE 1 VOJNIK 1 ŽELEZNIKI 1 tuji državljani 6 ------------------------------------- skupaj 841
Vir: NIJZ