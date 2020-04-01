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V Šmarju že 100 potrjeno okuženih, velik skok okužb v Ljutomeru

Ljubljana, 1. aprila - Do konca torka so po najmanj en primer okužbe z novim koronavirusom zabeležili v 133 občinah (v ponedeljek v 132), po dva ali več primerov pa v 85 občinah (v ponedeljek v 81). Največji skok okužb so zaznali v Ljutomeru, kjer je kar 12 novih, v Šmarju pri Jelšah pa je potrjenih okužb skupaj že 100.

Nemčija, München.
Test za koronavirus, vzorec, koronavirus.
Foto: dpa/STA
Arhiv dpa/STA

Ljutomer, dom starejših občanov.
Dom starejših občanov Ljutomer.
Foto: Marjan Maučec/STA

Sledi prikaz števila potrjenih okuženih po občinah stalnega prebivališča za 31. marec. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                       skupaj
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LJUBLJANA                       175
ŠMARJE PRI JELŠAH               100
METLIKA                          48
LJUTOMER                         27
ROGAŠKA SLATINA                  25
HORJUL                           20
MARIBOR                          18
KRANJ                            16
DOMŽALE                          15
CELJE                            13
KAMNIK                           13
POSTOJNA                         13
LITIJA                           11
TREBNJE                          10
NOVO MESTO                        9
RAVNE NA KOROŠKEM                 9
SLOVENSKA BISTRICA                9
ŽIROVNICA                         9
PIVKA                             8
SLOVENJ GRADEC                    8
ŠKOFJA LOKA                       8
DRAVOGRAD                         7
KOPER                             7
SEMIČ                             7
ŠENTJUR                           7
VELIKE LAŠČE                      7
BREZOVICA                         6
JESENICE                          6
LENDAVA                           6
VODICE                            6
ČRNOMELJ                          5
HRASTNIK                          5
IDRIJA                            5
PREVALJE                          5
SVETA ANA                         5
ŠMARJEŠKE TOPLICE                 5
VERŽEJ                            5
ILIRSKA BISTRICA                  4
IZOLA                             4
LUKOVICA                          4
ORMOŽ                             4
PIRAN                             4
RIBNICA                           4
SEVNICA                           4
TOLMIN                            4
VRHNIKA                           4
ŽALEC                             4
BISTRICA OB SOTLI                 3
CERKNICA                          3
ČRNA NA KOROŠKEM                  3
DOBROVA-POLHOV GRADEC             3
IG                                3
IVANČNA GORICA                    3
KOČEVJE                           3
LENART                            3
MEDVODE                           3
MENGEŠ                            3
RADOVLJICA                        2
ŠENTRUPERT                        3
ŽETALE                            3
BREŽICE                           2
CERKLJE NA GORENJSKEM             2
DUPLEK                            2
GORJE                             2
HAJDINA                           2
KIDRIČEVO                         2
KOMENDA                           2
KRANJSKA GORA                     2
LOGATEC                           2
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU         2
MORAVČE                           2
MOZIRJE                           2
MURSKA SOBOTA                     2
NAKLO                             2
NOVA GORICA                       2
PREDDVOR                          2
PTUJ                              2
PUCONCI                           2
RUŠE                              2
ŠENČUR                            2
ŠENTILJ                           2
ŠKOFLJICA                         2
VELENJE                           2
ZAGORJE OB SAVI                   2
ŽUŽEMBERK                         2
BELTINCI                          1
BENEDIKT                          1
BLED                              1
BOHINJ                            1
BOVEC                             1
CERKNO                            1
CERKVENJAK                        1
ČRENŠOVCI                         1
DOBREPOLJE                        1
DOBRNA                            1
DOBROVNIK                         1
DOL PRI LJUBLJANI                 1
DOLENJSKE TOPLICE                 1
GROSUPLJE                         1
HOČE - SLIVNICA                   1
HRPELJE - KOZINA                  1
KOBILJE                           1
KOZJE                             1
KUNGOTA                           1
KUZMA                             1
LOVRENC NA POHORJU                1
MAJŠPERK                          1
MARKOVCI                          1
MEŽICA                            1
MIRNA                             1
MOKRONOG - TREBELNO               1
NAZARJE                           1
ODRANCI                           1
OPLOTNICA                         1
PESNICA                           1
PODČETRTEK                        1
PODVELKA                          1
RAČE - FRAM                       1
ROGATEC                           1
SEŽANA                            1
SLOVENSKE KONJICE                 1
ŠALOVCI                           1
ŠEMPETER - VRTOJBA                1
ŠMARTNO PRI LITIJI                1
ŠOŠTANJ                           1
TABOR                             1
TIŠINA                            1
TRZIN                             1
TRŽIČ                             1
TURNIŠČE                          1
VITANJE                           1
VOJNIK                            1
ŽELEZNIKI                         1

tuji državljani                   6
-------------------------------------
skupaj                          841

Vir: NIJZ

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