V politiki obsojajo napade na novinarje

Ljubljana, 1. aprila - V politiki napade na novinarje - v zadnjih dneh so se zgodili trije - obsojajo. "Obsojamo vsako ulično nasilje nad novinarji in komerkoli, prav tako pozivanje k tem dejanjem," je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša. Napade so obsodili tudi v strankah SMC in SD.