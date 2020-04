Okuženi s koronavirusom naj omejijo tesne stike z domačimi živalmi

Ljubljana, 1. aprila - Zaenkrat ni dokazov, da bi domače živali na ljudi prenašale novi koronavirus, zato ukrepi, ki bi lahko vplivali na dobrobit hišnih ljubljenčkov, niso potrebni. Ker pa si lahko živali in ljudje delijo bolezni, so na veterinarski fakulteti okuženim in vsem, ki prebolevajo akutno okužbo dihal, priporočili, naj omejijo tesne stike z domačimi živalmi.