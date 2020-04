FAO, WTO in WHO v luči pandemije svarijo pred globalnim pomanjkanjem hrane

Pariz, 1. aprila - Svetu grozi pomanjkanje hrane, če oblasti ne bodo primerno ukrepale v pandemiji novega koronavirusa, so v skupnem pismu danes opozorili vodje treh globalnih organizacij. Po besedah vodij FAO, WTO in WHO je panično kupovanje hrane že razkrilo krhkost dobaviteljskih verig, saj so trgovske police v številnih državah ostale prazne.