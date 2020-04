Poslanci z množico predlogov glede pomoči zaradi epidemije

Ljubljana, 1. aprila - Člani odbora DZ za finance so izmenjali stališča do predloga zakona za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa. V nadaljevanju se morajo opredeliti še do vloženih dopolnil, med katerimi se številna po razpravi sodeč nanašajo na krog upravičencev do pomoči. S tem bo tri milijarde evrov zajetno besedilo nared za potrditev.