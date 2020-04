Razkuževanje javnih površin za zdaj v le nekaj občinah

Ljubljana, 1. aprila - V občinskih združenjih posebnih priporočil občinam glede razkuževanja javnih površin za zajezitev širjenja novega koronavirusa niso sprejemali. Tako se občine same odločajo za ta ukrep in v kakšnem obsegu ga bodo izvajale. Zanj se je doslej odločilo manjše število občin, med mestnimi so to Koper, Nova Gorica in Kranj, so pojasnili za STA.