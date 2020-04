Ministrstvo: Če je mogoče, naj svojci oskrbovance iz domov za starejše vzamejo v domačo oskrbo

Ljubljana, 1. aprila - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se strinja s pozivom, da naj svojci za čas epidemije oskrbovance iz domov za starejše vzamejo v domačo oskrbo, če je to mogoče. V domovih je z novim koronavirusom sicer okuženih 137 oskrbovancev in 30 zaposlenih, je danes pojasnila državna sekretarka na ministrstvu Mateja Ribič.