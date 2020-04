V sindikatih ogorčeni nad nasveti OZS delodajalcem

Ljubljana, 1. aprila - Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so močno razburili nasveti Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) delodajalcem, med njimi, da velja tuje delavce, ki so zaradi epidemije ostali v drugih državah in se ne morejo vrniti, odpustiti. OZS so zato poslali ogorčeno pismo, ki je, kot kaže, zaleglo, saj nasveti na spletu niso več dostopni.