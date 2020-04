Vlada zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu NIJZ

Ljubljana, 1. aprila - Vlada je na dopisni seji razrešila še tri člane sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so bili tja imenovani kot predstavniki vlade. Na njihovo mesto je za preostanek mandata, do 5. marca 2022, imenovala Roka Tavčarja, Mateja Forteja in Matjaža Vrtovca. S tem so zamenjani vsi štirje predstavniki vlade v svetu.