Inštitut 8. marec: Vlada pozabila na samozaposlene starše

Ljubljana, 1. aprila - Vladni protikoronski sveženj ne zajema vseh socialno ogroženih skupin prebivalstva, so danes opozorili na Inštitutu 8. marec. Ob tem so posebej opozorili na zapostavljene samozaposlene starše, ki so sprejeli možnost uveljavljanja polovičnega delovnega časa do dopolnjenega tretjega leta prvega otroka in do dopolnjenega šestega leta drugega otroka.