Zaradi koronavirusa odpovedali tudi tradicionalni Pohod ob žici

Ljubljana, 1. aprila - Organizatorji vsakoletne tradicionalne športno-rekreativne prireditve, ki zaznamuje pomlad v Ljubljani, so bili zaradi epidemije koronavirusa odpovedati letošnji, 64. Pohod - Pot ob žici in Tek trojk. Vest o odpovedi so objavili na uradni spletni strani pohod.si. Ob tem so zagotovil, da bo prireditev prihodnje leto med 6. in 8. majem.