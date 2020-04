Na Hrvaškem pričakujejo podražitev cigaret in pijač

Zagreb, 1. aprila - Po marčni vladni potrditvi so z današnjim dnem na Hrvaškem zvišali trošarine na tobačne izdelke in alkohol ter posebni davek na brezalkoholne pijače. V Zagrebu pričakujejo, da podražitve izdelkov ne bodo višje kot dve kuni (27 centov) za zavojček cigaret in tri kune (40 centov) za liter alkoholne pijače.