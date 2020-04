Banka Slovenije o izvajanju programa odkupov vrednostnih papirjev v Sloveniji

Ljubljana, 1. aprila - V Banki Slovenije so danes glede izrednega programa odkupov vrednostnih papirjev za čas pandemije koronavirusa v svetu, ki ga je ECB sprejela 18. marca, zapisali, da na sekundarnem trgu opravijo večino nakupov vrednostnih papirjev, ki so jih izdali država ter SID banka, Dars in SDH. ECB jih kupuje v manjšem delu.