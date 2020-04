Hrvaška korak bližje vzpostavitvi svojega odlagališča jedrskih odpadkov

Zagreb, 1. aprila - Hrvaški sklad za financiranje razgradnje in skladiščenja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je prevzel nekdanjo vojašnico Čerkezovac v občini Dvor nedaleč od meje z Bosno in Hercegovino, so potrdili iz sklada. V Čerkezovcu nameravajo vzpostaviti center za skladiščenje radioaktivnih odpadkov.