Ministrstvo spodbuja prebivalstvo k vrtnarjenju

Ljubljana, 1. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja prebivalce Slovenije, ki imajo možnost za obdelavo vrtov, gredic in njiv, naj to v čim večji možni meri izkoristijo. "Vrtnarite! Tudi z zdravimi domačimi pridelki z naših vrtov boste prispevali k premagovanju trenutne krize," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.