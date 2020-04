Na dopisnih sejah v Izoli in Piranu potrdili interventne ukrepe zaradi koronavirusa

Izola/Piran, 1. aprila - Občinska sveta Izole in Pirana sta na dopisnih sejah sprejela interventne ukrepe zaradi novega koronavirusa. V Izoli, kjer so izpeljali redno sejo, so ob tem obravnavali tudi nekatere druge teme in med drugim podali soglasje k imenovanju Evgenija Komljanca za direktorja tamkajšnjega zdravstvenega doma. Del svetnikov se je glasovanja vzdržal.