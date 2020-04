Cene nafte na tleh

Singapur, 1. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo poskrbel za nadaljevanje pogajanj med Savdsko Arabijo in Rusijo glede količin načrpane nafte. Kljub kančku upanja za konec cenovne vojne med državama se pričakuje, da bodo cene nafte tudi aprila vztrajale na nizkih ravneh.

Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavo v maju je bilo treba v zgodnjem trgovanju odšteti 20,55 dolarja, kar je sedem centov več kot v torek. Za 55 centov pa so padle junijske terminske pogodbe za nafto vrste brent, in to na 25,80 dolarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Savdska Arabija in Rusija še naprej zaostrujeta cenovno vojno, z aprilom se bo končal tudi dogovor Opec+ glede količine načrpane nafte. Trump je napovedal, da bo skušal države pregovoriti, naj se vendarle usedejo za pogajalsko mizo in dosežejo dogovor.

Po sedanjih informacijah Savdska Arabija načrtuje znatno povečanje proizvodnje. Ob tem pa se na naftnem trgu pričakuje, da bo povpraševanje zaradi pandemije koronavirusa po svetu še naprej padalo. To pa bo potiskalo cene nafte še bolj proti tlom.