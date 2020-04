Ankaranski občinski svet potrdil smernice za oblikovanje rebalansa proračuna

Ankaran, 1. aprila - Ankaranski občinski svetniki so na dopisni seji sprejeli prvi sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19 ter se seznanili s sklepom župana o zadržanju izvajanja proračuna in porabi proračunske rezerve. Potrdili so tudi smernice za oblikovanje rebalansa letošnjega proračuna. Na občini pričakujejo do 1,3 milijona evrov primanjkljaja.