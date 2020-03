Dva milijona evrov za reagente pri testih na novi koronavirus

Ljubljana, 31. marca - Vlada je na današnji dopisni seji Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo iz proračunske rezerve zagotovila dva milijona evrov. Namenjeni so za dobavo in plačilo reagentov in drugih pripomočkov, potrebnih za laboratorijsko diagnostiko pri testiranju oziroma ugotavljanju okužb z novim koronavirusom.