Vlada s predlogom za podelitev izjemnih pooblastil vojski

Ljubljana, 31. marca - Vlada je danes potrdila besedilo predloga za podelitev izjemnih pooblastil vojski pri širšem varovanju državne meje in ga poslala v obravnavo v DZ, so za STA povedali v vladnem uradu za komuniciranje. Poslanci bi lahko o predlogu, na katerega so pripombe podale tudi poslanske skupine, odločali že v četrtek skupaj s protikoronskim zakonom.