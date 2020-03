Število okuženih preseglo 800, vse več naporov usmerjenih v domove za starejše

pripravila uredništva STA

Ljubljana, 31. marca - Okužbo z novim koronavirusom so v Sloveniji v ponedeljek potrdili pri 46 osebah, s čimer je število potrjenih primerov okužb doseglo 802. V ponedeljek in danes so skupaj umrli štirje bolniki s covidom-19. Direktor klinike Golnik Aleš Rozman je dejal, da trenutno vse napore usmerjajo v domove za starejše, ki so po njegovih besedah glavno bojišče.