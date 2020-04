BiH začenja gradnjo mejnega prehoda s Hrvaško Svilaj

Zagreb/Sarajevo, 4. aprila - Na severu Bosne in Hercegovine bodo na meji s Hrvaško začeli graditi mejni prehod Svilaj. Vrednost del je približno 9,5 milijona evrov, je objavila uprava BiH za neposredno obdavčevanje BiH (Uno). Prehod bodo gradili ob novem mostu čez reko Savo nedaleč od Slavonskega Broda. Most in mejni prehod bosta del evropskega prometnega koridorja 5c.